Американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News высказал обвинения в адрес Украины. Он утверждает, что украинские власти крадут предоставляемые США средства.

Он призвал власти США прекратить подогревать конфликт и указал на невыгодность чрезмерной вовлеченности в украинские дела. Политик заявил: «Мы отправляем им наши деньги, а они крадут половину. Мы посылаем им вооружение, но они не умеют им пользоваться. Нам приходится отправлять туда советников, а в результате американские мужчины и женщины оказываются на их земле».

Ранее стало известно, что Вашингтон решил направить оставшиеся средства помощи Украине на пополнение своих собственных запасов. В конце декабря США планируют объявить о новом пакете помощи для Киева, который будет последним.

Накануне Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

18 декабря сообщалось, что экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.