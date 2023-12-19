Евросоюз ввел санкции против французского предпринимателя

Предприниматель Габриэль Темин, задержанный в Финляндии по подозрению в обходе антироссийских санкций, включен в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Перечень опубликован в «Официальном журнале ЕС».

«Габриэль Темин преследуется в рамках уголовного процесса, связанного с нарушением ограничительных мер ЕС. Следовательно, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений [в рамках решений Совета ЕС от 2014 года]», — сказано в мотивировочной части.

В сентябре уездный суд Восточной Уусимаа арестовал Габриэля Темина, подозреваемого в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

По данным Минфина США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял бизнесмен, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию. Также Темин был внесен в персональный санкционный список.

До этого прокуратура ФРГ получила от следственного судьи Федерального суда ордер на арест имеющего гражданство Германии и России Вальдемара В.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.