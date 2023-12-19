Россия и Венесуэла расширяют сотрудничество в здравоохранении

Сотрудничество между Россией и Венесуэлой в области здравоохранения, профилактики инфекционных заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора продолжает развиваться. Посол Российской Федерации в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об этом, ссылаясь на информацию от ТАСС.

По его словам, по запросу Министерства науки и технологий Венесуэлы были организованы трехдневные курсы повышения квалификации по вопросам эпидемиологического надзора для сотрудников Венесуэльского института научных исследований, Национального института гигиены и других научных центров.

Дипломат также напомнил о подписанном в прошлом году соглашении о создании Российско-венесуэльского научно-исследовательского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней. Этот проект имеет большое социальное значение и направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия народов обоех стран.

Представитель России подчеркнул, что совместная работа позволит улучшить системы здравоохранения и эпидемиологического надзора в обеих странах, что, в свою очередь, приведет к повышению качества жизни граждан.

Население Венесуэлы составляет около 28,8 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни составляет 70,84 года для мужчин и 77,87 года для женщин.

Накануне Венесуэла и Гайана отказались от войны.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.