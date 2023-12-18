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В Белом доме заявили о разделении происходящего на Украине и в секторе Газа

Кирби: США разделяют жертвы от ударов по Газе и в ходе конфликта на Украине

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Andrew Harnik/AP

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей», — сказал Кирби, отметив, что в США признаю факт гибели мирных жителей в секторе Газа.

При этом американский чиновник считает, что Россия в конфликте на Украине якобы ставит цели по уничтожению мирного населения и в этом, по его мнению, есть сходство с тактиками ХАМАС.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что погибших среди гражданского населения в секторе Газа слишком много, и никто не хочет, чтобы эскалация палестино-израильского конфликта продолжалась «хоть на день дольше», чем это необходимо.

Бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес высказывал мнение, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт еще 50 лет.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху «закрыл дверь» усилиям по созданию государства Палестина.

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