Слуцкий прокомментировал новые санкции Евросоюза

Депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюз своим 12-м пакетом санкций продолжил экономическую агрессию против России, при этом вмешиваясь в выборы и устраивая цензуру, но Брюссель вредит сам себе. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, новые рестрикции являются продолжением экономической агрессии против российской стороны. Слуцкий считает, что Россия выдержала все волны санкционных мер, экономика развивается, несмотря на 18 тысяч рестрикций. Он подчеркнул, что подобного не происходит с европейским бизнесом.

Парламентарий добавил, что санкции в отношении членов Центральной избирательной комиссии РФ и ряда телеканалов являются вмешательством в выборы, а также «вульгарной цензурой».

До этого стало известно, что в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включены 61 человек и 86 юридических лиц.

Под санкции попали телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.