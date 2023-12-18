Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Нововведение предполагает, что будут обнародованы государственные документы, которые касаются неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума.

Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания, отмечает издание.

В финальную версию законопроекта, принятую конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности.

До этого в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США существует специальный секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками неопознанных летательных объектов (НЛО).

Еще один источник рассказал, что у США есть доступ в районы по всему миру, даже там, где им могут отказать в таком доступе, в частности, в недружественных странах.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.