В Польше заявили о невозможности снова расследовать крушение Ту-154

Решение о ликвидации подкомиссии минобороны Польши под руководством Антония Мачеревича, которая занималась повторным расследованием крушения самолета бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, нельзя оспорить. Об этом сообщает агентство PAP, ссылаясь на пресс-секретаря польского оборонного ведомства Януша Сеймея.

Так он прокомментировал решение Мачеревича продолжить работу подкомиссии. По словам Сеймея, решение о ликвидации подкомиссии представляет собой «юридический факт, неоспоримый, в соответствии с решением министра национальной обороны».

В свою очередь, Мачеревич заявил, что у нового министра обороны нет полномочий, дающих ему право ликвидировать подкомиссию до завершения ее работы в августе 2024 года.

До этого власти Польши ликвидировали подкомиссию, которая повторно изучала крушение самолета Ту-154 в 2010 году. Она утверждала, что в самолет заложили тротил во время его ремонта в России. Минобороны Польши заявило, что члены подкомиссии врали от имени государства, а также потратили большие суммы денег на поддержку политических обвинений, а не установку реальных фактов.

Ранее сообщалось, что МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском.