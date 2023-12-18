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США объявят о последнем пакете военной помощи Украине

Белый дом: США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву

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Depositphotos

Соединенные Штаты в конце декабря объявят о новом пакете помощи Украине, который станет последним для Киева от американцев. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце», — сказал Кирби, после чего добавил, что после выделения этого пакета помощи у США больше не останется доступных средств для поддержки Украины.

Представитель Белого дома добавил, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.

18 декабря сообщалось, что экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

16 декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что странам Европы, предположительно, придется компенсировать поставки вооружений Украине, если США все же решат сократить помощь со своей стороны.

Ранее в Испании заявили, что Украина не сможет вернуть воссоединенные с РФ территории.

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