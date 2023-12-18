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Сторонники оппозиции вышли на митинг в Белграде

ТАСС: тысячи оппозиционеров вышли на митинг в Белграде против результатов выборов

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Marko Djurica/Reuters

Тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока «Сербия против насилия» Мариники Тепич и Мирослава Алексича. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что люди собрались у здания администрации Белграда. Протестующие заявляют о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

Корреспондент агентства утверждает, что сторонники оппозиции перекрыли движения на центральных улицах Белграда, а также продолжают протестную акцию у входа в здание Республиканской избирательной комиссии.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует успех коалиции президента Сербии Вучича на парламентских выборах в стране.

18 декабря президент Сербии после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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