Российский самолет получил разрешение на полет через страну Евросоюза

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро, получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной ситуации борту. Об этом сообщает NRK.

Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт рассказала, что экстренный медицинский случай позволил российскому воздушному судну использовать н/воздушное пространство Норвегии. Она отметила, что борт уже направляется в Москву.

После начала спецоперации на Украине большинство западных стран закрыло свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в России.

14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ. Изменения в законе, согласно пояснительной записке, направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.

Ранее стало известно, сколько самолетов РФ потеряла из-за санкций.