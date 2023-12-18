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ЕС смягчил ограничения на ввоз из России ряда предметов

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов пользования путешественников из РФ

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Depositphotos

Евросоюз смягчил ограничения на ввоз в ЕС предметов личного пользования для путешественников из Российской Федерации, например, предметы гигиены и одежду. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что подобные меры были приняты для того, чтобы облегчить въезд в союз гражданам государств Евросоюза проживающим на территории Российской Федерации. Также был разрешен ввоз автомобилей, но при условии того, что они не предназначены для продажи, а используются исключительно в личных целях.

До этого стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Кроме того, Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию.

12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

До этого сообщалось, что в Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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