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Путин не будет брать отпуск во время предвыборной кампании

Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не намерен брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, он (Путин. — «Газета.Ru») совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — сказал представитель Кремля.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах. Российский лидер — самовыдвиженец. Согласно закону о выборах, для этого Путин должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано.

ЦИК принял документы у Путина для участия в выборах. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме бумаг.

До этого в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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