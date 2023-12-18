Путин не будет брать отпуск во время предвыборной кампании

Президент РФ Владимир Путин не намерен брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, он (Путин. — «Газета.Ru») совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — сказал представитель Кремля.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах. Российский лидер — самовыдвиженец. Согласно закону о выборах, для этого Путин должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано.

ЦИК принял документы у Путина для участия в выборах. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме бумаг.

До этого в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».