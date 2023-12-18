Путин рассказал о потенциале российских девушек в «мужских» профессиях

У российских девушек есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе в тех, которые считаются традиционно мужскими. Об этом на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Участницы рассказали главе государства, что хотели бы работать в сфере информационной безопасности, но в Академии ФСБ набирают девушек только на направление «иностранные языки».

«Они должны понимать, что девушки — это такой огромный резерв России. Там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться и успешно работать», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в данный момент в России происходит технологическая революция, для эффективного осуществления которой стране требуется подготовить специалистов самой разной направленности.

Кроме того, российский лидер заявил, что демографическая ситуация в стране начнет улучшаться в ближайшие годы.

Ранее Путин рассказал о применении роботов в России.