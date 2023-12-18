Названа дата нового саммита ЕС по помощи Украине в €50 млрд

Экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

«Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине нам нужно еще немного времени. Это необходимо, чтобы убедить Венгрию», — отметил он.

Ситуация осложнилась тем, что лидеры ЕС провалили обсуждение многолетнего бюджета и дополнительных взносов стран ЕС для формирования программы помощи Украине в €50 млрд до 2027 года. Первоначально решение собирались принять на саммите, проходившем 14-15 декабря.

При этом ряд политиков в Европейском союзе рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Помощь для Украины из США также задерживается. По данным газеты The Washington Post, причиной тому глубокие разногласия среди республиканцев в конгрессе США, а также способность экс-президента Дональда Трампа влиять на политиков-республиканцев.

Ранее в Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса.