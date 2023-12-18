Глава Минфина Украины призвал сограждан отказаться от дорогих смартфонов

Украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, чтобы одержать победу в конфликте. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, слова которого передает «Страна.ua».

По словам Марченко, украинское общество в настоящее время живет в достаточно специфической реальности, когда есть экономическая стабильность.

«Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз потому, что мы потребляем в основном импортные товары и услуги», — заявил глава Минфина.

Марченко добавил, что украинцам необходимо перестать покупать дорогие смартфоны и автомобили.

18 декабря британская газета Financial Times писала, что западные страны обсуждают вариант с «заморозкой» конфликта на Украине. При таком сценарии Киев может занять оборонительную позицию, а интенсивность боевых действий может пойти на спад. На Западе некоторые из самых ярых сторонников Украины сейчас говорят о необходимости для Киева признать замороженный конфликт и преподнести в медиа это в качестве «победы».

До этого украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с личным составом на передовой.

Ранее главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.