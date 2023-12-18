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Путин рассказал, сколько специалистов нужно для технологической революции

Путин: технологической революции в России требуется 1 млн специалистов

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Александр Казаков/РИА Новости

В данный момент в России происходит технологическая революция, для эффективного осуществления которой стране требуется подготовить специалистов самой разной направленности. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», — сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

По словам российского лидера, в ближайшие три года стране предстоит подготовить порядка 1 млн специалистов в сферах, связанных с высокими технологиями. При этом Путин подчеркнул, что процесс этой подготовки должен быть тесно связан с рынком труда, чтобы выпускники могли без проблем найти работу.

До этого, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года, президент России высказал свое мнение по поводу того, стоит ли опасаться искусственного интеллекта. По мнению Путина, предотвратить развитие ИИ невозможно, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы стать одним из лидеров в этом направлении.

Ранее Путин утвердил компании, которые сами могут определять раскрываемую информацию.

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