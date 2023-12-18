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Молдавия и Украина обсудили урегулирование ситуации в Приднестровье

Молдавия и Украина обсудили приднестровское урегулирование

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ИА «Новости Приднестровья»

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян на встрече с послом по особым поручениям Украины Пауном Роговеем и послом Украины Марко Шевченко обсудили урегулирование ситуации в Приднестровье. Об этом сообщает портал NewsMaker со ссылкой на бюро реинтеграции.

Как следует из текста, стороны обсудили возможность «придать позитивный импульс процессу приднестровского урегулирования», а также отметили необходимость решения наиболее актуальных проблем населения по обе стороны Днестра.

После недавнего решения Евросовета об открытии переговоров о вступлении Кишинева и Киева в Европейский союз стороны подчеркнули возрастающую роль евроструктур в приднестровском урегулировании и политике реинтеграции региона в состав Молдавии.

До этого глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем. Вместе с тем, по его словам, Кишинев вместе с европейскими партнерами хочет мирного урегулирования ситуации с Приднестровьем.

Ранее Майя Санду призвала избавиться от «сепаратистского» режима в Приднестровье.

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