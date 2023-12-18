Лавров рассказал о главной цели Запада в отношении России

У Запада была главная цель — уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене, но теперь они осознают ее иллюзорность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам министра, многие были уверены, что чем крепче экономическая взаимосвязь РФ и западных стран, тем меньше шансов, что отношения государств сорвутся в военный конфликт.

«Но и на это Запад пошел ради главной цели, которая уже теперь абсолютно ясна — уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД РФ добавил, что лидеры западных стран осознают иллюзорность этой цели, но не могут развернуться на 180 градусов, боясь потерять лицо перед своими избирателями.

Также в эфире программы Лавров рассказал о планах Запада «добить Россию».

Кроме того, Лавров заявил об отсутствии у России намерений атаковать страны Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее Лавров заявил, что МВФ и Всемирный банк отдают приоритет Украине в ущерб другим странам.