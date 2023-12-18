МИД ответил на заявления США, что Россия «возьмется за НАТО»

Высказывание президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия после победы на Украине якобы сразу «возьмется за НАТО», демонстрирует отчаяние. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Чушь вся эта, бредятина, которую произносит и Остин, и вот президенту Байдену подсунули», — отметил глава российской дипломатии.

По его мнению, сам факт, что такие серьезные люди — глава Пентагона и президент США — произносят такое вслух, говорит об их «очень отчаянном положении».

Лавров назвал подобные заявления «заведомо лживыми», которые играют роль последнего аргументов, чтобы «удерживать союзников в узде».

Накануне российский президент Владимир Путин назвал НАТО задним двором США. По его словам Североатлантический альянс служит интересам американских властей и является их инструментом в регионе.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.