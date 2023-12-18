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Путин приехал в ЦИК подавать документы для выдвижения в президенты

Путин сдал документы в ЦИК и стал официальным кандидатом на должность президента

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин приехал в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства собирается лично подать документы для участия в выборах президента России как самовыдвиженец. В список необходимых бумаг входят ходатайство о регистрации группы избирателей в количестве не менее 500 человек, протокол собрания группы, состоявшегося 16 декабря, список уполномоченных членов группы, согласие кандидата на выдвижение, а также ряд других документов.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах.

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Выборы президента России 2024
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