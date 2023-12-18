Лавров рассказал о планах Запада «добить Россию»

Запад по-прежнему ставит перед собой задачу добить Россию и не собирается сложить оружие. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Остается у Запада эта задача. Периодически, по Фрейду, проскальзывает у политиков и европейских, и американских такое твердое намерение ни в коем случае не сложить оружие, не опустить руки и добить Россию», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны до сих пор считают Россию угрозой и противником. Он вспомнил слова президента Владимира Путина, который говорил, что Россию хотели уничтожить после развала СССР, ссылаясь на наивности российского политического класса того времени.

«Мы долгие годы были доверчивыми, и не раз мы убеждались, что Запад не чист на руку. Но каждый раз, по, наверное, традиции нашего народа, всегда надеялись на лучшее, где-то прощали, где-то решали не делать из этого скандал, но сейчас, по-моему, все точки расставлены и над i и над ё», — добавил Лавров.

18 декабря Сергей Лавров заявил, что считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Также министр заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать страны НАТО.

Ранее Лавров рассказал о территориальных спорах России.