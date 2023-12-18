Лавров рассказал о территориальных спорах России

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией, все территориальные споры закрыты. Об этом он рассказал в интервью на Первом канале.

Лавров подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что подобное — «чушь». Об этом он рассказывал и президенту США Джо Байдену.

Министр отметил, что у российской стороны нет никаких территориальных споров с государствами Североатлантического альянса.

Лавров подчеркнул, что у России «больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией».

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство республики не имеет каких-либо опасений по поводу возможных территориальных притязаний со стороны России.

Глава государства отметил, что Москва и Астана продолжают поддерживать дружеские отношения. Кроме того, РФ и Казахстан регулярно взаимодействуют в рамках различных интеграционных объединений.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.