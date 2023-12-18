Запад рассматривает вариант с заморозкой конфликта на Украине

Западные страны обсуждают вариант с «заморозкой» конфликта на Украине, при таком сценарии Киев может занять оборонительную позицию, а интенсивность боевых действий может пойти на спад. Об это пишет британская газета Financial Times.

«Одной из альтернатив официальному соглашению между Россией и Украиной могло бы стать фактическое замораживание конфликта. При таком сценарии Украина заняла бы в основном оборонительную позицию и сдерживала бы дальнейшее продвижение России», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что на Западе некоторые из самых ярых сторонников Украины сейчас говорят о необходимости для Киева признать замороженный конфликт и преподнести в медиа это в качестве «победы».

Издание подчеркивает, что после провала контрнаступления Киева на Западе есть «искренний скептицизм в отношении перспектив Украины» на фоне начала предвыборных кампаний в США. Как предполагает Financial Times, давление на Украину с целью заставить ее вести переговоры с Россией будет усиливаться.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос об украинском наступлении зимой.