На Украине уточнили сведения о прослушке кабинета Залужного

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о найденном в кабинете Залужного подслушивающем устройстве — ошибка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Лещенко, помещение, где было найдено устройство, никогда не использовалось Залужным. Некоторое время назад этот кабинет занимал подчиненный главкома. Сам Валерий Залужный больше года назад тоже имел рабочий кабинет в этом здании, но затем «изменил местоположение».

«Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации», — написал Лещенко.

18 декабря сообщалось, что в кабинете главкома ВСУ Залужного и его помощника Бушуева нашли прослушивающее устройство.

В этот же день Залужный подтвердил новость о прослушке у него в кабинете, уточнив, что это одно из мест, где он работает.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал «нормальным явлением» прослушку Залужного.