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В Эстонии призвали ввести военный налог

Экс-президент Эстонии Ильвес призвал ввести военный налог

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Reuters

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал ввести в стране военный налог. В интервью Postimees он заявил, что подобная мера необходима до окончания конфликта на Украине.

По его словам, Эстония недостаточно тратит на оборону, поэтому следует ввести дополнительный налог.

«Я сам считаю, что налоги у нас довольно низкие и нам необходимо ввести хотя бы один военный налог — пока в нашем регионе идет война… Введем военный налог в размере от одного до двух процентов», — заявил Ильвес.

Стране необходимо тратить деньги не только на покупку вооружения, но и на наращивание оборонной промышленности, подчеркнул бывший президент.

До этого он заявлял, что Европа находится «в состоянии войны», поэтому краткосрочные проблемы местных жителей «не имеют значения», когда речь идет о событиях на Украине.

«Мы находимся в состоянии войны. Мы все приносим жертвы на войне. Мы платим более высокие затраты на электроэнергию, потому что не используем российскую нефть и газ. Это затрагивает каждого. Краткосрочные проблемы местных жителей просто не имеют значения, когда речь идет о <…> Украине», — считает Ильвес.

Ранее в Эстонии указали на необходимость укрепления европейской обороны.

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