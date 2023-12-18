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Лавров заявил об отсутствии у России намерений атаковать страны НАТО

Лавров заявил, что у России нет намерений атаковать страны НАТО

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Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать страны НАТО. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Вместе с тем министр отметил, что это Запад делает из Российской Федерации противника.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил, что НАТО ведет на Украине «гибридную, но абсолютно полноценную и кровавую войну» с РФ руками киевских властей.

До этого Медведев заявил, что Россия и Североатлантический альянс находятся на грани войны, а точнее — за гранью.

Ранее в НАТО признались, что начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до СВО.

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