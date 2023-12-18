В Белоруссии предупредили об угрозе Союзному государству от Запада

Спикер палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что Запад попытается дискредитировать идею строительства Союзного государства между Минском и Москвой. По его словам, это произойдет во время президентских выборов в России и парламентских выборов Белоруссии в 2024 году, сообщает ТАСС.

«У нас впереди очень важные электоральные кампании. И конечно же, наши противники будут стараться дестабилизировать ситуацию в наших странах, дискредитировать саму идею союзного строительства», — заявил Андрейченко.

В связи с этим он обозначил необходимость Москве и Минску работать вместе не только в двустороннем формате, но и в рамках международных площадок.

До этого председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что страны Запада хотят дискредитировать выборы в белорусский парламент и дестабилизировать обстановку в стране.

«Выборы 2024 года — это важное событие в жизни нашей страны, но Запад оценивает этот период как невысокий шанс для изменения ситуации в Беларуси», — сказал Тертель.

Ранее Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию.