В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Финские пограничники заявили о спокойной ситуации на крупнейшем пограничном пункте с Россией «Ваалимаа» после закрытия границы между странами. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на погранотряд Юго-Восточной Финляндии.

«По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу», — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что в «Ваалимаа» не прибывали новые просители убежища.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

На следующий день КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в МВД Финляндии связали с «влиянием иностранной державы».

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.