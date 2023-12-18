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Лавров объяснил несуверенность Украины на примере Буданова

Лавров: связи Буданова с силами США указывают, что Украина не суверенна

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <...> признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций», — отметил глава ведомства.

По словам министра, прозвучала информация, что при Вооруженных силах Украины (ВСУ) созданы спецподразделения для тесной координации с ЦРУ и с британской внешней разведкой MI-6.

Лавров обратил внимание, что эти факты подтверждают: Украину используют, ею манипулируют.

В середине декабря в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада. CNN со ссылкой на оценки западной разведки сообщил, что без поддержки США и Евросоюза Киев сможет продержаться лишь несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что на Украине растет число людей, готовых к территориальным уступкам.

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