Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <...> признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций», — отметил глава ведомства.

По словам министра, прозвучала информация, что при Вооруженных силах Украины (ВСУ) созданы спецподразделения для тесной координации с ЦРУ и с британской внешней разведкой MI-6.

Лавров обратил внимание, что эти факты подтверждают: Украину используют, ею манипулируют.

В середине декабря в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада. CNN со ссылкой на оценки западной разведки сообщил, что без поддержки США и Евросоюза Киев сможет продержаться лишь несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что на Украине растет число людей, готовых к территориальным уступкам.