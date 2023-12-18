Глава ЦРУ проведет переговоры по новой сделке с освобождением израильских заложников

Директор ЦРУ Уильям Бернс проведет в понедельник в Варшаве встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Израиля «Моссад» Дэвидом Барнеа, чтобы обсудить новую сделку по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Директор ЦРУ Билл Бернс намерен встретиться в понедельник с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой израильского разведывательного агентства «Моссад» в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку по освобождению израильских заложников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бернс сыграл ключевую роль в посредничестве в предыдущей сделке, которая привела к освобождению более 100 заложников в прошлом месяце.

При этом подчеркивается, что израильские официальные лица говорят, что дальнейшее участие Бернса в переговорах критически важно для заключения любой новой сделки.

До этого сообщалось, что израильское руководство одобрило переговоры главы Моссад Дэвида Барнеа с Катаром и Египтом по освобождению заложников.

Ранее в ХАМАС заявили о планах начать переговоры о заложниках после ухода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).