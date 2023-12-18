Лавров оценил версию об участии Запада в подрыве «Северных потоков»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом глава МИД заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров напомнил, что информация об участии иностранных спецслужб появилась в западном издании. В статье говорилось, что газопроводы подорвали сотрудники западных спецслужб, которые использовали аппарат, способный погружаться на глубину 250 метров.

«Это звучит гораздо более правдоподобно, чем на какой-то прогулочной яхте «Андромеда» шесть человек с пятью бутылками вина выехали, спрыгнули и совершили этот террористический акт», — сказал министр.

Он подчеркнул, что не знает, войдет ли эта информация в итоговое решение суда, если судебный процесс когда-либо завершится. При этом Лавров отметил, что западные спецслужбы «активно участвуют и продолжают участвовать в террористических актах».

До этого то, что теракты на «Северных потоках» организовали США или их союзники, предположил президент РФ Владимир Путин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам».