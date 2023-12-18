США временно закрыли границу с Мексикой

Таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы.

Отмечается, что причиной закрытия стали потоки нелегальных мигрантов, которые попадают в США через Мексику на поездах.

«Подразделение Таможенно-пограничной службы США по деятельности на местах временно приостановит работу международных пограничных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо, Техас, чтобы перенаправить сотрудников оказывать поддержку Пограничному патрулю США в задержании мигрантов», — говорится в сообщении.

До этого портал Punchbowl со ссылкой на источники писал, что Белый дом и сенат конгресса США могут в ближайшее время представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Администрация США и сенаторы планируют представить проект соглашения, который вырабатывается на переговорах.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.