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США временно закрыли границу с Мексикой

США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов

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AP

Таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы.

Отмечается, что причиной закрытия стали потоки нелегальных мигрантов, которые попадают в США через Мексику на поездах.

«Подразделение Таможенно-пограничной службы США по деятельности на местах временно приостановит работу международных пограничных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо, Техас, чтобы перенаправить сотрудников оказывать поддержку Пограничному патрулю США в задержании мигрантов», — говорится в сообщении.

До этого портал Punchbowl со ссылкой на источники писал, что Белый дом и сенат конгресса США могут в ближайшее время представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Администрация США и сенаторы планируют представить проект соглашения, который вырабатывается на переговорах.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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