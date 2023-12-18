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В США хотят созвать секретный брифинг Пентагона по помощи Тайваню

Сенатор Галлахер запрашивает созыва секретного брифинга Пентагона по Тайваню

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J. Scott Applewhite/AP

Председатель специального комитета палаты представителей по Китаю Майк Галлахер запрашивает созыв секретного брифинга Пентагона по вопросу сдерживания Китая и помощи Тайваню. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Председатель комитета палаты представителей по Китаю Майк Галлахер запрашивает у Пентагона секретный брифинг, чтобы обсудить способы, которыми Соединенные Штаты могут помочь Тайваню в усилиях по сдерживанию в условиях усиления агрессии в регионе», — говорится в сообщении телеканала.

16 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали приближение к острову 27 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Незадолго до этого Вооруженные силы Тайваня за сутки заметили приближение к острову 12 летательных аппаратов и семи кораблей НОАК.

В начале декабря Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры против Соединенных Штатов, которые ввели санкции в отношении лиц и компаний из Китая из-за России.

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