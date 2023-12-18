ЕК начала официальное расследование против X

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении социальной сети X (бывший Twitter) по обвинению в нарушении европейских норм удаления запрещенного контента, прозрачности и борьбы с фейковой информацией. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на своей странице в X.

Он уточнил, что процедура была запущена 18 декабря.

Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг, который в том числе следит за материалами в мессенджерах и социальных сетях. По его нормам, X может получить штраф в размере до 6% от всех доходов, а в случае отказа выполнять предписания ЕК соцсеть может быть заблокирована в странах Европейского союза.

В октябре Бретон заявлял, что закон о цифровых услугах призван защитить свободу выражения и демократию, в том числе во времена кризиса. Еврокомиссар утверждал, что публикуемые в X кадры, снятые радикальным палестинским движением ХАМАС, используются для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС.

Ранее Марк Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.