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Залужный раскритиковал решение Зеленского по военкомам

Главком ВСУ Залужный назвал профессионалами уволенных Зеленским военкомов

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского уволить военкомов после коррупционных скандалов. Слова Залужного передает «Страна.ua».

Залужный заявил, что уволенные военкомы были профессионалами своего дела, которые знали, как надо проводить мобилизационные мероприятия и как не надо это делать. Залужный подчеркнул, что на Украине нужно не ужесточать мобилизацию, а проводить ее так, как она проводилась ранее.

Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался об эффективности украинских мобилизованных. По его словам, коэффициент полезного действия насильно мобилизованных украинцев почти нулевой.

Глава ГУР также отметил, что власти Украины не намерены прекращать политику мобилизации населения. По его словам, совокупно Силы обороны в настоящее время составляют 1,1 миллиона человек. Буданов подчеркнул, что никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может.

Тем временем в Полтаве планируется поквартирный обход для вручения повесток в рамках усиленной мобилизации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала последствия замены Зеленского на Залужного.

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