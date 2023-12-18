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Заявления Запада об интересе развивать глобальные Юг и Восток сочли болтовней

Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе развивать глобальные Юг и Восток

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявление западных политиков о заинтересованности в развитии глобальных Юга и Востока — это болтовня. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава внешнеполитического ведомства назвал «чистой воды ложью» показное желание Запада, чтобы глобальные Юг и Восток активно развивались.

Он сравнил, что США и ЕС обещали африканским странам и «всему развивающемуся миру» для финансирования расходов на преодоление изменений климата.

«<…> это было в 2015 году, когда обещали €100 млрд в течение 10 лет ежегодно», — обратил внимание Лавров.

По словам министра, сейчас у Запада заканчиваются деньги на поддержку Украины, об этом «все говорят в открытую», никакой тайны «здесь нет».

15 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу и НАТО следует признать тупиковость войны, которую они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Индия призвала глобальный Юг объединиться из-за войны в Израиле.

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