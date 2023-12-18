Военный эксперт назвал «нормальным явлением» прослушку Залужного

Для страны, подконтрольной иностранцам, какой является Украина, прослушка высших военных и политических чинов является нормальным явлением. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Зарубежные покровители, по его словам, должны знать, как к ним относится местное руководство.

«Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», — сказал Леонков.

17 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе Залужного.

Позже прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете помощника главкома ВСУ Константина Бушуева.

Политолог Дмитрий Журавлев отмечал, что прослушку Залужного и его коллег могли установить как с украинской стороны, так и с российской. Он пояснил, что украинские шпионы могли выведывать планы генерала и его подопечных по политическим мотивам, а российская сторона — чтобы узнать о намерениях командования противника.

Ранее МВД России объявило в розыск начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова.