Президент Украины Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию. Она состоится во вторник,19 декабря, говорится на сайте офиса украинского лидера.

«19 декабря состоится итоговая пресс-конференция президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

12 декабря президент Украины выступил перед конгрессом США. Он избежал дебатов с американскими сенаторами по иммиграционным вопросам, сосредоточившись только на описании потребностей Украины в американской помощи и ее важности.

При этом политик проигнорировал то, то республиканцы в конгрессе поставили ужесточение иммиграционной политики на границе с Мексикой условием одобрения нового транша финансовой помощи Киеву.

Издание Financial Times вовсе утверждает, что Зеленский «умолял» своих союзников выделить помощь Киеву, однако он вернулся из Вашингтона «почти с пустыми руками». Пока украинский лидер уговаривает США и Европейский союз выделить Украине помощь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой оружия, отметили в издании.

На Украине ранее заявили, что не теряют надежды получить от ЕС помощь до конца года.