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Шольц заболел ковидом

Канцлер Германии Шольц заболел коронавирусом

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. При незначительных симптомах я рассчитываю на протекание болезни в легкой форме», — рассказал Шольц, отметив, что продолжит работу за столом в своем кабинете.

18 декабря стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) выбросили 215 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции на сумму около €4 млрд.

В этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить ограничения из-за коронавируса.

17 декабря сообщалось, что первый зарубежный визит Дональда Туска в статусе премьер-министра Польши в Таллин отменен из-за коронавируса главы эстонского кабмина Кайи Каллас.

Ранее Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза».

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