В Испании заявили, что Украина не сможет вернуть воссоединенные с РФ территории

У Запада нет оснований полагать, что Украина сможет вернуть воссоединенные с РФ территории. Такое мнение высказал доктор политических наук в Университете Гранады Хавьер Хордан в интервью испанскому телеканалу RTVE.

«Провал весенне-летнего наступления — переломный момент… Союзники собираются и дальше оказывать помощь, но больше нет тех надежд, что ситуация изменится вспять, как были в апреле <…> Сейчас, сколько бы помощи ни оказывалось, кроме количественных и качественных изменений, нет оснований полагать, что Украина вернет утраченную территорию», — заявил Хордан.

При этом, как отмечается в сообщении телеканала, победа Украины в войне с каждым днем кажется все менее вероятной на фоне неудавшегося контрнаступления Киева этим летом.

До этого сообщалось, что глубокие разногласия среди республиканцев в конгрессе США, а также способность экс-президента Дональда Трампа влиять на политиков-республиканцев стали главными причинами задержки предоставления помощи Украине со стороны США.

Ранее на Западе заявили об усилении российской армии.