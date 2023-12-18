Бойцы ЦАХАЛ нашли в доме участника ХАМАС крупную сумму в долларах

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нашла в доме одного из бойцов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более $1,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей (1 363 846 долларов), предназначенные для террористической деятельности. Средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием», — сказано в сообщении.

Также ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре, где находилось оружие.

Накануне Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщило, что Израиль и ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа. При этом источники отмечают, что между сторонами остаются разногласия по деталям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права.