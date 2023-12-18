Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бойцы ЦАХАЛ нашли в доме участника ХАМАС крупную сумму в долларах

Армия Израиля сообщила, что в доме бойца ХАМАС нашли оружие и $1,3 млн

close
100%
Ohad Zwigenberg/AP

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нашла в доме одного из бойцов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более $1,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей (1 363 846 долларов), предназначенные для террористической деятельности. Средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием», — сказано в сообщении.

Также ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре, где находилось оружие.

Накануне Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщило, что Израиль и ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа. При этом источники отмечают, что между сторонами остаются разногласия по деталям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами