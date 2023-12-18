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В Кремле оценили итоги парламентских выборов в Сербии

Песков заявил, что Кремль приветствует успех коалиции Вучича на выборах в Сербии

Россия приветствует успех коалиции президента Сербии Вучича на парламентских выборах в стране. Об этом сообщил на брифинге журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва внимательно следила за результатами выборов в Сербии.

«Мы приветствуем такой успех Вучича. Надеемся, что это будет способствовать развитию республики», — сказал он.

Песков отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что траектория дальнейшего укрепления дружбы и взаимодействия между Россией и Сербией продолжит расти.

18 декабря президент Сербии после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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