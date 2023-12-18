Доверие украинцев к правительству за год снизилось в два раза

Доверие украинских граждан к деятельности правительства страны с декабря 2022 года снизилось в два раза с 52% до 26%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие — выросло с 19% до 44%», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что доля тех, кто доверяет функционированию Верховной Рады, снизилась с 35% до 15% за указанный период. Недоверие к органу возросло почти в два раза — с 34% в декабре прошлого года до 61% в декабре 2023 года.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому также снизилось с 84% до 62% за указанный период.

При этом отмечается, что 88% украинцев склонны доверять главкому ВСУ Валерию Залужному.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 года. В нем принимал участие 1031 респондент. Погрешность выборки не превышает 3,4%.

До этого Вашингтон и Киев обсудили воздействие на украинский конфликт разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее в США отметили изменения в поведении Зеленского.