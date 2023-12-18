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Путин призвал страны СНГ сохранить общее достояние

Путин призвал страны СНГ максимально сохранить общее многонациональное достояние

Президент России Владимир Путин призвал страны Содружества Независимых Государств максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние. Видеообращение главы государства к участникам заседания Совета глав правительств СНГ опубликовала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Путин напомнил, что нынешнее заседание Совета посвящено вопросам развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

«Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача — максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», — сказал президент РФ, обращаясь к премьер-министрам стран СНГ.

Путин подчеркнул, что именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость народов стран, входящих в СНГ, а также разветвленные человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве стали прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках Содружества.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам СНГ следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов «разделяй и властвуй». По его словам, ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип — «объединяй и веди».

В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о попытках внешних сил испортить взаимоотношения России со странами СНГ.

Ранее стала известна дата выхода Молдавии из МПА СНГ.

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