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В США раскрыли, когда Вашингтон может выделить средства Киеву

Politico: Сенат США вряд ли предоставит помощь Украине в декабре

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Kevin Lamarque/Reuters

Американские законодатели вряд ли до конца года согласуют вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой многомиллиардной помощи Украине, поскольку идут «сложные закрытые дискуссии». Об этом пишет американская газета Politico.

«Сенат, похоже, вряд ли выдвинет в этом месяце новые ограничения по обеспечению безопасности границ наряду с дополнительными миллиардами долларов на помощь Украине, поскольку переговорщики прорабатывают сложный пограничный закон в сложных закрытых дискуссиях», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что переговорщики в сенате встретились на выходных и отметили прогресс в переговорах по сделке и выделению помощи Киеву, но «республиканская сторона предположила, что январь был бы более «реалистичным».

До этого сообщалось, что республиканский лидер в верхней палате конгресса Митч Макконнелл вместе с возглавляющем группу переговорщиков от Республиканской партии сенатором Джеймсом Лэнкфордом направили однопартийцам письмо, в котором запросили позицию законодателей о возможности проведения голосования по сделке на неделе.

Ранее в Совфеде указали на бесперспективность Украины как геополитического проекта США.

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