Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза»

Решение Германии отменить лимит на заимствования для правительства, который известен как «долговой тормоз», скажется на ситуации в стране, убежден политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Это грозит экономическим кризисом, а в будущем — потерей власти канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил он телеканалу «360».

Действовавшее ранее бюджетное законодательство устанавливало лимиты долгов правительства, в результате чего власти не могли привлекать дополнительные деньги, в том числе — для отправки их Украине. Теперь возможность брать в долг восстановили, причем ориентируясь на помощь Украине, заявил эксперт.

«Не для того, чтобы свою страну как-то обустраивать, а для того, чтобы отправлять долговые деньги в качестве внешней помощи Киеву», — подчеркнул он.

По мнению Станкевича, банкротство Германии на фоне этого решения не грозит. Однако уже более полугода в стране, по его словам, наблюдается «хроническая рецессия», которая будет усугубляться. Это может привести к экономическому, а затем — политическому кризису, считает политолог.

«Это ставит под угрозу существование правящей коалиции. То есть вполне возможно, что начнется распад этой правящей коалиции. А если она распадется, это означает досрочные выборы в бундестаг. И канцлер [Олаф] Шольц, который инициирует вот такую рискованную политику, может лишиться власти», — заявил Станкевич.

Напомним, за принятие дополнительного бюджета и приостановление «долгового тормоза» нижняя палата парламента Германии проголосовала в минувшую пятницу. «Долговой тормоз» приостанавливается четвертый год подряд.

В Германии ранее оценили эффект для страны от антироссийских санкций.