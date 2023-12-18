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В Совфеде указали на бесперспективность Украины как геополитического проекта США

Сенатор Пушков: репутация Украины как геополитического проекта США рушится

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Репутация Украины как перспективного геополитического проекта США рушится на фоне неудачного контрнаступления Киева, неясной судьбы средств и вооружений, выделяемых Западом Украине, а также разногласий в руководстве страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Провал контрнаступления, отсутствие плана действий у Киева, обещания, не подкрепленные результатами, неясная судьба финансовых средств и вооружений, направляемых на Украину, все более очевидные разногласия в ее руководстве, — все это вызывает большое недоверие к заявлениям Киева… Репутация Украины как перспективного геополитического проекта рушится», — заявил Пушков.

По его словам, президенту США Байдену все труднее доказать, что вклады средств и вооружений на Украину станут «хорошими инвестициями».

Пушков отметил, что в канун 2024 года Украину начинают воспринимать как «уходящий приоритет».

До этого сенатор Пушков заявил, что принятие Украины в ЕС будет дорого стоить европейцам.

Ранее в Совфеде оценили слова главы генштаба Чехии о возможной войне с Россией.

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