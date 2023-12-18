Запад призвал Зеленского поделиться властью с оппозицией

Президента Украины Владимира Зеленского призвали поделиться властью с оппозицией перед выборами. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Адриана Каратницкого, старшего научного сотрудника Атлантического совета и автора готовящейся книги «Поле битвы на Украине: от независимости к войне с Россией».

По словам Каратницкого, выборы на Украине едва ли возможны, так как миллионы избирателей сегодня находятся за пределами страны, другая их часть задействована в боевых действиях.

Эксперт отмечает, что в такой ситуации Зеленскому стоит подумать о создании правительства национального единства на широкой основе, что позволит уменьшить критику действующей власти со стороны оппозиции.

«Вопрос в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса», — говорит Каратницкий.

До этого политолог Андрей Золотарев говорил, что выборы 2024 года увеличат шквал критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.