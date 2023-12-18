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Додон выразил уверенность, что Молдавия вернется к диалогу с РФ

Экс-президент Молдавии Додон: Кишинев восстановит разрушенные отношения с РФ

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Aurel Obreja/AP

Власть, которая придет на смену правительству президента Молдавии Майи Санду, восстановит разрушенные отношения с Россией. Об этом завил экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«То, что временщики типа Майи Санду каждый день делают антироссийские заявления, не означает, что народ Молдовы против России. Наша позиция остается неизменной: мы с Россией должны и будем дружить и торговать. Следующая власть к этому диалогу обязательно вернется и восстановит все, что было разрушено», — заявил Додон.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что не может говорить о «дружеских отношениях» с Россией до тех пор, пока она не изменит своего отношения к стране и ее гражданам

До этого глава миссии Молдавии в Брюсселе Даниел Морарь заявил, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам.

Ранее президент Молдавии приветствовала одобрение парламентом новой стратегии нацбезопасности.

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