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Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты

Генсек кабмина Японии заявил о протесте КНДР из-за пуска ракеты

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Reuters

Япония по каналам заявила решительный протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Он заявил, что действия КНДР, в том числе постоянные пуски ракет, угрожают миру и безопасности Японии, а также региона и мирового сообщества, и являются неприемлемыми.

Кроме того, пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности японского народа.

«По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест», — сказал Хаяси.

Ночью сообщалось, что КНДР осуществила пуск второй за сутки баллистической ракеты. Как заявляли в японском Минобороны, дальность полета запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты при обычной траектории покрыла бы всю территорию США.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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